Aanhouding leidt tot boeiende ontsnapping

De politie was op weg naar de woning van de man in Alkmaar omdat er tegen hem nog een vrijheidsstraf open stond van dertig dagen. Een huisgenoot vertelde de politie dat de gezochte man niet thuis was. Bij een onderzoek in de woning trof de politie hem echter onder een bed aan, waar hij zich probeerde te verstoppen.

De man werd geboeid naar de buiten gebracht, waar de politieauto klaar stond om hem naar het politiebureau te vervoeren. De man wist zich echter los te rukken en ging er, met zijn handen geboeid op zijn rug, vandoor.

Een zoektocht in de omgeving, waarbij Burgernet, een helikopter en een diensthond werden ingezet, leverde nog niets op. Signalement: man draagt opvallende grote armbanden.

2019230120