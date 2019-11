Twee jonge verdachten aangehouden voor incidenten met visdraad

In oktober dit jaar werd tot twee keer toe visdraad gespannen over een fietspad nabij winkelcentrum de Herenhof. De twee jongens hebben na verhoor bekend en spijt betuigd. Door deze visdraad raakte op zaterdag 19 oktober een snorfietser gewond nabij winkelcentrum de Herenhof. Eerder die maand was al een visdraad gespannen ter hoogte van de snackbar op het winkelcentrum. Die keer was het nog op enkelhoogte en met een dun visdraad. De tweede keer, op 19 oktober, betrof het dikker visdraad dat op heuphoogte was gespannen. Als gevolg van dit incident heeft het slachtoffer oogletsel opgelopen, op dit moment is nog niet duidelijk of dit volledig zal herstellen.



De verdachten zijn na verhoor weer heengezonden. De politie maakt proces-verbaal op tegen hen. Zij zullen zich te zijner tijd voor de kinderrechter moeten verantwoorden.