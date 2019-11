Getuigen woningoverval gezocht

Rond 21.00 uur belden twee onbekende mannen aan bij de woning aan de Zonneoord. Toen de bewoner de deur opendeed, betraden de verdachten met geweld de woning. Hierbij raakte de 73-jarige man gewond. Tijdens de overval wist het slachtoffer zich te verweren, waarop de verdachten de woning zonder buit uitvluchtten. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor.



Signalement verdachten



Man 1

Donker getinte huidskleur

Lichtblauwe jas

Kroeshaar



Man 2

Slechts bekend dat hij een wit-zwarte sjaal voor zijn gezicht droeg.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen die iets gehoord of gezien hebben van deze woningoverval. Beschikt u over informatie of over camerabeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.