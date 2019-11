Gewapende overval op telefoonwinkel Ridderkerk

De twee verdachten kwamen rond half tien vanochtend de winkel binnen. Zij hadden grote donkere hoodies, bivakmutsen en handschoenen aan. De verdachten bedreigden de mensen in de winkel met een wapen en dwongen ze op de grond te gaan liggen. Vervolgens zijn zij er met een geldbedrag vandoor gegaan.

Tijdens de overval waren er al veel mensen in de winkel aanwezig. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor mensen die daar behoefte aan hebben.

De politie is direct een groot onderzoek gestart. In de omgeving van de winkel zijn agenten bezig met onderzoek, er wordt forensisch onderzoek gedaan en agenten zijn met getuigen in gesprek gegaan. Op de burgemeester de Zeeuwstraat werd een bivakmuts gevonden die mogelijk van een van de overvallers is.

Heeft u voor of na de overval iets verdachts gezien, heeft u de verdachten op de scooter zien rijden? Mel dit dan bij de politie, dat kan op 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Bent u in het bezit van camerabeelden dan zien wij die ook graag.