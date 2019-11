Getuigen gezocht van diefstal met geweld in woning

Donderdagavond 28 november 2019 rond 21.30 uur drong men de woning binnen, sloeg de bewoner en eiste geld. Het is onbekend hoeveel daders er waren, maar meerdere mannen zijn gevlucht. In het belang van het onderzoek zoekt de recherche getuigen.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met getuigen. U kunt (anoniem) de politie informeren via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook een tipformulier invullen onder vermelding van het dossiernummer 2019286824.