Productielocatie drugs ontmanteld

De bewoner werd donderdagmorgen aangehouden aan de Heihuisweg. De overige drie verdachten werden in Nijmegen in en in de buurt van het Radboudziekenhuis aangehouden. Zij zijn allen in verzekering gesteld. Alleen 52-jarige verdachte ligt nog in het ziekenhuis.

Het dak van de loods raakte door de explosie dusdanig beschadigd dat er sprake was van instortingsgevaar. In de loop van donderdagavond is de dakconstructie gestut zodat er veilig gewerkt kon worden. Tactisch rechercheurs en rechercheurs van de Forensische opsporing stelden een nader onderzoek in. Er vond een doorzoeking plaats in de loods en woning waarbij onder meer twee vuurwapens werden aangetroffen. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is vrijdag gestart met het ontmantelen van de locatie.