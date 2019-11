Drugsdealer aangehouden

Rond 13.00 uur kreeg de politie de melding dat onder het viaduct van de A12, Nieuwe Houtenseweg, een man aan het dealen was. Agenten gingen er direct heen en zagen een transactie. Zowel de dealer als de verkoper werden aangehouden. De dealer, een 60-jarige man uit Utrecht, had 20 bolletjes harddrugs en een mes bij zich. Bij zoeking in zijn huis vonden agenten nog bijna 60 bolletjes. Alle drugs en het mes zijn inbeslaggenomen.



De politie heeft de zaak verder in onderzoek.