Politie zoekt getuigen van straatroof in Enschede

Omdat de straatroof op klaarlichte dag is gebeurd hopen we dat er mensen zijn die misschien iets hebben gezien of meer informatie hebben. Misschien was u gisteren rond 13.30 uur in de omgeving van de Auskamplanden en heeft u een man gezien die voldoet aan het signalement. Of misschien heeft u camerabeelden aan uw woning hangen waarop de dader te zien is. Het kan ook zijn dat u meer informatie heeft over de dader. Als dat zo is neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .

2019488867 (AC)