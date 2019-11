Vrouw in Purmerend zaterdagavond beroofd

Op de Doctor J.M.Den Uyllaan, tussen het Makadocentrum en de van IJssendijkstraat moest de vrouw onder bedreiging van een tot nu toe onbekend gebleven voorwerp, een (klein)geldbedrag en sieraden, aan een mannelijke dader afgeven. Van de dader is geen signalement bekend. Hij was in het donker gekleed en na de beroving is hij in onbekende richting vertrokken. Opvallend is dat tijdens de overval de openbare straatverlichting niet aan was.

De recherche zoekt getuigen. Heb je iets gezien? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem contact? Bel dan met 0800-7000.

2019212255