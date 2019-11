Recherche onderzoekt overval Plusmarkt en zoekt getuigen

Twee gemaskerde mannen kwamen via de achterzijde de supermarkt binnen en bedreigden een medewerker met vermoedelijk een wapen. De mannen verlieten uiteindelijk de supermarkt met een geldbedrag. Het is onbekend hoe en in welke richting ze vervolgens zijn gevlucht. De mannen droegen oranje hesjes en bouwhelmen.



Getuigen die informatie hebben wordt verzocht zich te melden bij de recherche in Delft via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 - 7000.