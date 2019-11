Twee jongens aangehouden na steekincident Haltewachter

Rond 20.00 uur troffen ambulancemedewerkers de 21-jarige man gewond aan op de Haltewachter. Hij was kort daarvoor in een auto gestoken en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Agenten namen de auto in beslag en stelden sporen veilig. Al snel kwam in het onderzoek twee verdachten in beeld. Agenten hielden een 17-jarige verdachte nog dezelfde avond aan in zijn woning in Rotterdam. De 16-jarige verdachte meldde zich vannacht bij het politiebureau Slotlaan. Ook hij is aangehouden.



De toedracht is nog onduidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang. Heeft u informatie wat het team kan helpen in het onderzoek, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul onderstaand formulier in. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.