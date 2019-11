Gewelddadige overval op juwelier in Waalwijk

Even na 22.00 uur hoorden de eigenaren, die boven de juwelierszaak wonen, een raar geluid. De vrouw keek in de hal en zag dat de deur openstond. Toen zij dichterbij kwam zag zij een persoon met een masker staan. Direct werd de vrouw flink geduwd, waarop zij op de grond viel. Vervolgens stapten er vermoedelijk nog twee overvallers de woning binnen. De vrouw werd vastgebonden en de overvallers kwamen daarna in worsteling met de mannelijke bewoner. Ook hij werd vastgebonden. Tijdens de overval werd duidelijk dat de overvallers toegang wilden tot de juwelierszaak. Uiteindelijk bleven de slachtoffers in de woning achter en kwamen de overvallers in de zaak. Het alarmsysteem trad direct in werking en rook verspreidde zich door de gehele zaak. Na de overval zijn de daders vermoedelijk gevlucht in de richting van de Winterdijk. Of er is iets buitgemaakt is op dit moment niet bekend.