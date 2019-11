Preventief fouilleren van start in Breda

Breda - Afgelopen nacht is de eerder aangekondigde actie van start gegaan, waarbij de politie het uitgaanspubliek preventief mag fouilleren. In eerdere afstemming met de gemeente Breda, het Openbaar Ministerie en de politie is deze maatregel genomen om op die manier inzicht te krijgen in de omvang van het aantal wapens dat in omloop is tijdens een stapavond. De maatregel duurt een half jaar.