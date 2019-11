Politie onderzoekt overval op tankstation

Op het moment van de overval was er niemand anders in het tankstation aanwezig. Een burgernetbericht dat direct daarna is verstuurd leverde enkele tips op van mensen die de man mogelijk hadden zien lopen. De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen van deze overval of mensen die de overvaller hebben gezien. Heeft u een zwart geklede man met een smal postuur, ongeveer 1.70 meter groot, met een zonnebril op zondagavond rond 21.00 uur gezien in de buurt van het tankstation? Bel dan met de politie via 0900-8844.