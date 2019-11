Politie zoekt jonge overvallers met opvallende bivakmuts in Almelo

De politie is direct een onderzoek gestart naar deze overvallers en gaat uit van twee daders.

Dader 1 is de overvaller met het pistool. Hij was ongeveer 1.85 meter lang en had een dun postuur. Hij droeg een bivakmuts met een doodskop erop. Verder was hij donker gekleed.

De andere overvaller was een jonge man van ongeveer 18 jaar oud. Hij was een stuk kleiner, ongeveer 1.65 meter lang. Hij had kort, donker haar en droeg een lichtbruine trui.