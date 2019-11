Aanrijding met dodelijke afloop in Lelystad

Twee personenauto’s kwamen met elkaar in botsing op het kruispunt van de Larserdreef met het Delfland. Een van de auto’s was een Toyota Aygo en de andere auto was een witte Range Rover. In beide auto’s zaten drie personen. In de Toyota Aygo zaten drie inwoners van Lelystad: een 67-jarige man als bestuurder, zijn 63-jarige vrouw en een 4-jarig jongetje. De man en het jongetje zijn als gevolg van het ongeluk om het leven gekomen. De vrouw is zwaargewond naar een ziekenhuis vervoerd. De Range Rover werd bestuurd door een 26-jarige man uit Lelystad. Zowel hij als zijn twee passagiers, mannen uit Lelystad en Rhoon van 22 en 27 jaar oud, zijn ter controle naar een ziekenhuis vervoerd. Deze bestuurder is door de politie aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Hij is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Bij hem zijn door de politie testen afgenomen, waaruit is gebleken dat hij niet onder invloed was van alcohol of drugs.



Hulp door omstanders

Ter plaatse van het ongeval, hebben diverse omstanders direct hulp geboden. Ondanks de heftigheid van dit tragische ongeval, hebben zij veel waardevolle dingen kunnen doen. De politie spreekt daarvoor veel dank uit. Iedereen die daaraan behoefte heeft, krijgt uiteraard zorg en begeleiding aangeboden.



Witte Range Rover

Het opsporingsteam is in het bijzonder op zoek naar iedereen die een van de betrokken auto’s voor het ongeval heeft zien rijden in Lelystad of in de omgeving van die plaats. Heeft u gisteren, vrijdag 29 november, een witte Range Rover zien rijden? Zijn u in het bijzonder zaken opgevallen? Neem dan contact op met het opsporingsteam verkeer van de politie Midden-Nederland.



Getuigenoproep

Hoewel veel mensen hun verhaal al bij de politie hebben gedaan, kan het zijn dat u iets heeft gezien of heeft gehoord wat de politie kan helpen bij het onderzoek naar de toedracht van dit tragische ongeluk. Ook als u de politie al heeft gesproken, maar u herinnert zich details of zaken die u nog niet heeft verteld, bel dan opnieuw. Tenslotte komt de politie ook graag contact met mensen die beschikken over beelden, bijv. van een dashcam. Bel in alle gevallen met het opsporingsteam verkeer via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook, via 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen. Mocht u behoefte hebben aan emotionele begeleiding naar aanleiding van dingen die u heeft gezien of gehoord, neem ook dan contact op met de politie. Die zal u in contact brengen met Slachtofferhulp.