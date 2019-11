Pizza wordt ‘duur betaald’

Toen enige tijd voor 19.00 uur bij een pizzarestaurant een pizza werd besteld en die afgeleverd moest worden op ‘straat’ vertrouwde het restaurant dat niet. De politie ging in de buurt kijken en toen de pizza werd afgeleverd bleek de pizza betaald te worden met een vals briefje van 50 euro. Het drietal, dat op heterdaad werd betrapt, is ingerekend en naar het politiebureau gebracht. Al snel bleek dat de 16-jarige Hoofddorper het valse briefje van 50 in zijn bezit had. De andere twee verdachten zijn direct heengezonden en hun ouders zijn gewaarschuwd. De 16-jarige Hoofddorper blijft verdachte en wordt vandaag verhoord. Het valse briefje van 50 euro is in beslag genomen.

2019230687