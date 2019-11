Drie minderjarigen gewond bij steekincident Den Haag

De slachtoffers hebben gesproken met rechercheurs en hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Omdat er tijdens het steekincident veel winkelend publiek aanwezig was in de Grote Markstraat, hebben veel mensen dit incident zien gebeuren. Wij kunnen ons voorstellen dat dit heftig was om te zien. Wij bieden daarom slachtofferhulp aan ooggetuigen van het steekincident of mensen die zich op andere wijze betrokken voelen. Denkt u baat te hebben bij slachtofferhulp? Neem dan contact op met de politie via nummer 0900-8844. U kunt bij het regionaal service center uw gegevens achterlaten, waarna slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.