Getuigen gezocht van schieten Weena en Diergaardesingel

Volgens getuigen was er die nacht in het nabijgelegen Groothandelsgebouw een feest. Mensen die dit feest rond drie uur 's nachts hebben verlaten, zouden verrast kunnen zijn door de knallen die even verderop op het Weena klonken. Misschien hebben ze iemand of meerdere personen voorbij zien rennen daarna? In dat geval vraagt de politie hen contac op te nemen met de opsporing van district Stad. Vooral filmpjes van het schieten kunnen helpen om de daders van dit geweld aan te houden en te stoppen.



De politie heeft al enkele getuigen gesproken. Daaruit blijkt dat één van de betrokkenen richting Diergaardesingel rende. Ook daar is door getuigen een knal gehoord. Op de Diergaardesingel is een huls gevonden. Er zijn door de politie geen betrokkenen meer gevonden. Zover bekend is niemand gewond geraakt.



Heeft u beelden of informatie, bel dan alstublieft met 0900-8844 of laat uw tip achter onder deze pagina. Blijft u liever anoniem bel dan 0800-7000 of laat uw informatie achter op www.meldmisdaadanoniem.nl.