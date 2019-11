Man mishandeld en vastgebonden in eigen woning

Het exacte tijdstip van de overval is niet bekend, maar waarschijnlijk is het tussen half zeven en half acht 's avonds gebeurd. De daders, twee mannen in PostNL uniform, hebben de bewoner flink mishandeld en vastgebonden. Zijn huis is overhoop gehaald. De bewoner is overgebracht naar het ziekenhuis.



De politie is een onderzoek gestar en hoopt in contact te komen met mensen in de omgeving van de Saffraanstraat die tussen 18.30 en 19.30 uur twee mannen in een PostNL uniform hebben gezien. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord of heeft u andere informatie, bel alstublieft met 0900-8844. Blijft u liever anoniem bel 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.