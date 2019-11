Onderzoek bewusteloze vrouw Nuland: geen misdrijf

Nuland - Uit het onderzoek na de vondst van een 36-jarige bewusteloze Tsjechische vrouw in Nuland vrijdagavond is vast komen te staan dat er geen sprake is van een misdrijf. De aangehouden man - een 34-jarige Pool - is de vriend van het slachtoffer; hij is vrijgelaten.