Politie weerlegt onderzoek RTL Nieuws naar aanbesteding

Ook geeft RTL Nieuws aan dat de politie in het verleden meerdere keren niet volgens de geldende regels zou hebben gehandeld bij een aanbesteding. In een antwoord aan de nieuwszender geeft de politie aan dat er in de afgelopen drie jaar 28 zaken van de honderden aanbestedingen voor de kantonrechter zijn gebracht; slechts in één zaak werd de politie verzocht om met de eiser in gesprek te gaan om tot een vergelijk te komen. In alle andere gevallen is de politie volledig in het gelijk gesteld.