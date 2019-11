Eén samenwerkende Twentse overheid in actie tijdens Week tegen Ondermijning

Criminele verbanden vormen op meerdere fronten een serieuze bedreiging voor de samenleving en het vertrouwen in de rechtsstaat. De problematiek van ondermijning is fors, complex en heeft impact op alle dorpen en steden in Twente. De onder- en bovenwereld raken steeds meer verweven in het alledaagse leven. Twente wil de georganiseerde ondermijnende criminaliteit daarom effectief tegenwicht bieden met een integrale aanpak. Onderdeel van deze aanpak is de actieweek. Dit was de tweede integrale actieweek. Eerder, in maart 2019, was de eerste editie, waarbij er veertig integrale acties plaatsvonden. In deze tweede week waren er dat dus aanzienlijk meer, en met succes.