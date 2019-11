Gewelddadige beroving na nepdate Bilthoven in Opsporing Verzocht

Foto: Reconstructie voor Opsporing Verzocht

Het slachtoffer is een 47-jarige man uit Soest. Op 16 augustus heeft hij afgesproken aan de Kees Boekelaan en aanvankelijk lijkt alles goed te gaan. Hij ontmoet zijn date en samen lopen ze over de Dwarsweg richting het bos. Dan springen er plotseling vijf jongens uit de bosjes. Vier van hen hebben een bivakmuts op en één heeft een honkbalknuppel vast. Ze omsingelen het slachtoffer en dwingen hem het bos in te lopen. Daar mishandelen ze hem en moet hij onder dwang zijn geld, zijn telefoon en zijn bankpas en pincode afgeven.

De politie vermoedt dat de groep meer slachtoffers heeft gemaakt. Een getuige heeft zich bij de politie gemeld over een mogelijke eerdere beroving op donderdag 15 augustus, dus een dag voor de andere beroving. De getuige kwam die donderdagavond een man tegen die vertelde dat hij in het bos op soortgelijke wijze beroofd was. De politie komt graag in contact met dit mogelijke slachtoffer.

In Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond 5 november een reconstructie van de beroving getoond. Ook deelt de politie opvallende details uit de signalementen van de verdachten. Opsporing Verzocht wordt op dinsdagavond om 20.30 uur live uitgezonden op NPO 1.