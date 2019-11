Beroving met geweld: getuigen gezocht!

Zaterdagavond werd bij de politie gemeld dat een groep jongeren de dupe was geworden van een diefstal met geweld. In een woning in Hoofddorp trof de politie vier jongens aan die slachtoffer waren geworden van mishandeling en een aantal van hen was beroofd van hun persoonlijke bezittingen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar wat zich heeft afgespeeld zaterdagavond en is nog op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben die avond aan of bij het Mastbos. Ook spreekt de recherche graag met mensen die overige informatie hebben die de politie kan helpen bij het dit onderzoek.

Getuigenoproep

Bent u getuige geweest zaterdagavond, heeft u informatie of iets gezien dat met dit incident te maken kan hebben? Deelt u dit dan a.u.b. met de politie via een contactformulier of via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem uw informatie delen? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2019212375