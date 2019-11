Inbreker aangehouden

Rond 07.30 uur kreeg de politie een melding dat er een aantal jongens mogelijk aan het inbreken waren in een buurthuis aan de Standerdmolen. Toen de agenten ter plaatse waren zagen zij twee jongens, volledig in het zwart gekleed, wegrennen. Vervolgens rende één van de jongens in de richting van de Geul en hebben de agenten de achtervolging ingezet. De verdachte rende de IJssel op en is toen over een schutting heen geklommen. Hier zijn de agenten de verdachte uit het oog verloren. Uiteindelijk hebben de agenten nog een zoekslag gemaakt en troffen zij de verdachte in de bossage aan. De 19-jarige man uit Heerhugowaard is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie heeft nog een zoekslag gemaakt naar andere verdachten maar heeft deze niet meer aangetroffen.

2019212641