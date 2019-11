Politie zoekt getuigen beroving

Rond 15.00 uur liep het 77-jarige slachtoffer over de Cornelis Dirkszoonlaan toen vervolgens haar handtas van haar schouder werd gerukt door een jongeman. Hierbij kwam het slachtoffer ten val maar raakte niet gewond. De dader is weggerend in de richting van de Houtrib en niet meer aangetroffen.

Het volgende signalement is bekend:

Man

Tussen 17-22 jaar oud

Tenger postuur

Rond de 1.70m lang

Droeg zwarte kleding en had een capuchon op

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kano ok via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019212810