Getuigen gezocht van poging plofkraak

Rond middernacht deden twee mannen een poging om het betaalautomaat te kraken. De verdachten gebruikten een projectiel bij de poging plofkraak, waardoor de betaalautomaat zwaar beschadigd raakte. Of de twee verdachten daadwerkelijk iets hebben buit gemaakt wordt onderzocht. Na de poging plofkraak vluchtten de twee verdachten weg, via het winkelcentrum De Boogaard in de richting van de Generaal Spoorlaan, op een zwarte scooter. Beide verdachten waren geheel in het zwart gekleed en droegen zwarte gezichtsbedekking. Zij hadden een zwarte tas bij zich.

Getuigen gezocht

De recherche in Rijswijk zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Prinses Beatrixlaan. Geef uw tips door via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.