Woninginbrekers aangehouden dankzij alerte omstanders

De ervaring leert dat ieder jaar in de donkere herfst- en wintermaanden de kans op woninginbraken, overvallen en straatroven toeneemt. Vooral tijdens de feestdagen wordt extra vaak ingebroken. Daarom let de politie in deze donkere dagen extra op de veiligheid in uw buurt. Door plaatselijk meer te surveilleren in uw buurt, preventieve acties te houden, inbrekers, overvallers en straatrovers extra in de gaten te houden of door extra energie te steken in het opsporen van daders. Dit heet het Donkere Dagen Offensief.