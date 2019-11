Vier personen zijn er gloeiend bij

Waarom deze actie?

De afgelopen tijd signaleerde de politie op een aantal locaties in de wijk Zevenkamp verdacht gedrag, zoals het vermoeden van drugs dealen. Dit moest worden gestopt. Vandaar dat er voor afgelopen zaterdag een actie is voorbereid door verschillende afdelingen van de Politie in Rotterdam-Oost. Ze bundelden hun krachten en wisselden informatie uit. Dit leverde vier aanhoudingen op. Er is iemand aangehouden die nog 24 dagen moest zitten, een ander reed onder invloed van verdovende middelen en had een vuurwapen in zijn broeksband, de volgende was in het bezit van een vlindermes en had softdrugs op zak. Ook zat er iemand als passagier in een auto met een handelshoeveelheid verdovende middelen bij zich.

Bekeuringen

Het leverde ook nog negen bekeuringen op: vier keer voor het rijden zonder rijbewijs en twee keer zonder verzekering. Het negeren van rood licht, mobiel bellen op de fiets en een verlopen APK.

Informatie verzamelen is ook veel waard

De politie zet de komende jaren meer en meer in op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit: een vorm van criminaliteit die niet altijd zichtbaar is en niet direct slachtoffers maakt. Bij deze controle ging het dan ook niet alleen om het bekeuren van weggebruikers die zich schuldig maken aan overtredingen en om het innen van openstaande boetes. Minstens zo belangrijk was het verzamelen van informatie over wie zich deze avond en nacht in de wijk bevonden en met welke reden. Zo kreeg de politie een aantal weggebruikers in beeld, die voor haar om meerdere redenen interessant waren en van wie de gegevens werden genoteerd.