Wie tikte een motorrijder onderuit op de A29?

Rond half vijf ’s middags reed de motorrijder vanuit Barendrecht over de A29 richting Ridderkerk. De motorrijder wilde afslaan richting de A15 richting Ridderkerk toen hij van achteren werd aangetikt. Getuigen vertelden de politie dat de veroorzaker in een zwarte auto reed. Deze zwarte auto reed na het ongeluk door. De politie is op zoek naar de identiteit van de bestuurder en hoopt dat er meer getuigen zijn die hierbij kunnen helpen.



