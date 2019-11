Politie onderzoekt zware mishandeling, getuigen gezocht

De politie wil natuurlijk weten wie dit op zijn geweten heeft. Het kan zijn dat iemand vooraf aan het incident om 2.15 uur of naderhand twee mannen hebben zien lopen of hebben opgenomen met een camera. Dat willen we natuurlijk weten. Ook is het mogelijk om, als u iets van dit incident af weet, dit anoniem aan ons te melden.

De contactmogelijkheden:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)