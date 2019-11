Aanhouding na steekincident en poging brandstichting

In de nacht van vrijdag op zaterdag, tegen half twee, werd op De Morgenstond een 43-jarige man uit Schijndel in zijn hals gestoken. Waar we eerder dachten dat dit met een verkeersruzie te maken had, lijkt het erop dat het slachtoffer een verdachte van brandstichting heeft overlopen. Het slachtoffer zag op bewakingsbeelden kennelijk dat iemand rond het bedrijfspand van zijn vader aan De Morgenstond scharrelde. Hij is daar vervolgens meteen naartoe gereden en werd met de verdachte persoon geconfronteerd, die hij vermoedelijk klem reed. Er ontstond een handgemeen, waarbij het slachtoffer werd gestoken. Daarna ging de verdachte er vandoor. Ondanks zijn verwondingen kon het slachtoffer zelf de hulpdiensten alarmeren, die zo snel mogelijk ter plaatse gingen. De man werd met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd en behandeld. Hij kon het ziekenhuis later weer verlaten.



Het onderzoek van de recherche leidde naar een 21-jarige man uit Oss. De verdachte werd maandag in de vroege ochtend rond half twee in een woning in zijn woonplaats aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek.