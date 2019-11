Bestelbussen gestolen; wie weet meer?

De twee bussen zijn kort na middernacht bij het bedrijf gestolen. Een dikke half uur later werden in Vlijmen op de Wethouder van Buulweg twee brandende bestelbussen aangetroffen. We houden er sterk rekening mee dat het om de twee gestolen bestelbussen in ’s-Hertogenbosch gaat. Echter door de brand konden de bussen ter plekke niet direct geïdentificeerd worden. Ze zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Specialisten van het verkeersteam gaan met de identificatie van de voertuigen aan de slag.



Iets gezien of gehoord?

Heb jij iets gezien of gehoord dat met de diefstal van de bestelbussen in Den Bosch te maken kan hebben en/of met de brandende bestelbussen in Vlijmen? Woon je in de directe omgeving en heb je bewakingscamera’s waarvan de beelden nog niet met ons gedeeld zijn of heb je misschien andere foto’s of video’s die kunnen helpen bij het achterhalen van de daders? Neem contact met ons op. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Online tippen en beeldmateriaal delen kan ook via onderstaand tipformulier.