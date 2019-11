Jongen slachtoffer van straatroof

Het jonge slachtoffer doet afgelopen zondag boodschappen. Op de weg terug naar huis, stopt hij op de Brugakker ter hoogte van huisnummer 3100 voor een jongeman die hem de weg vraagt. Terwijl hij uitleg geeft, wordt de jongen plotseling bedreigd en gemaand zijn geld af te geven. Het slachtoffer geeft zijn geld af en de overvaller rent samen met een andere man weg.

Signalement

De overvaller wordt omschreven als: een donkere man van ongeveer 18/19 jaar oud en rond de 1.80 lang. Hij draagt een North Face-jas en heeft een capuchon op. Hij draagt verder een zwarte, gescheurde broek. Opvallend is dat hij voor zijn mond een zwarte doek draagt. De handlanger is een donkere man, ook rond 18/19 jaar oud en tussen de 1.85-1.90 m lang. Hij draagt een dikke, zwarte winterjas en heeft een capuchon op. Ook hij draagt een zwarte doek voor zijn mond.

Hebt u iets gezien?

De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben over deze straatroof. Heeft u de mannen bijvoorbeeld zien wegrennen? Wellicht heeft u camerabeelden of via iemand anders informatie over de overvallers? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via 0900-8844 of het online tipformulier. Liever anoniem melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.