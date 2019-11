Man overvallen in woning aan de Garstkamp

Het slachtoffer is door een man en vrouw overmeesterd in zijn eigen woning. Hierbij raakt het slachtoffer niet gewond, maar blijft wel zeer geschrokken achter in de woning. De verdachten gaan ervandoor met goederen uit de woning. De verdachten hebben het volgende signalement:

Verdachte 1

- Man

- Licht getint

- Donkere kleding

- Zwarte handschoen

Verdachte 2

- Vrouw

- Rond de 20 jaar oud

- Donkere kleding

De recherche is op zoek naar getuigen die het onderzoek verder kunnen helpen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u meer informatie? Neem contact op met 0900-8844 of via onderstaande tipformulier.