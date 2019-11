Mishandeling bij Steentilbrug Groningen in Opsporing Verzocht

Wij zoeken de verdachte van deze mishandeling. Beeldmateriaal van de verdachte staat al op politie.nl, maar hebben nog niet geleid tot oplossing van deze zaak. Daarom laten wij morgenavond beelden van de verdachte zien in Opsporing Verzocht.



Het slachtoffer liep die zondagochtend 30 juni samen met de verdachte op de Steentilstraat in de richting van de Steentilbrug. In de omgeving van de brug werd het slachtoffer door de verdachte geslagen. De 47-jarige viel op de grond en raakte met zijn hoofd een scherpe betonnen rand. Hierdoor raakte hij ernstig gewond. Het slachtoffer werd die dag in kritieke toestand met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij volgt een langdurig revalidatietraject. Waarom en door wie het slachtoffer geslagen werd is nog steeds onbekend.



Weet u wie wij zoeken of hebt u andere informatie die ons kan helpen bij dit onderzoek? Bel dan met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. We zijn ook te bereiken op ons algemene nummer 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Opsporing Verzocht is dinsdag 5 november te zien op NPO 1 om 20.30 uur. De volgende dag, woensdag 6 november, is de herhaling te zien op NPO 2 omstreeks 11.40 uur.