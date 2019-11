Wout krijgt 80 meldingen cybercrime

De politie merkt de laatste jaren dat mensen graag op een andere manier in contact willen komen met de politie dan alleen via telefonie of internet. Voor relatief eenvoudige zaken willen ze gemakkelijk en snel een melding doorgeven. Tegelijk met de landelijke proef, waar meldingen van cybercrime gedaan kunnen worden, draait momenteel ook een proef voor het melden van geluidsoverlast in Zwolle en Rotterdam Rijnmond. Den Haag, Hengelo en Maastricht zijn daar afgelopen weken aan toegevoegd.