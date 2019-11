Politie zoekt getuigen en beelden van schietincident

De recherche is druk bezig om te onderzoeken wie dit gedaan heeft en waarom. Er zal buurtonderzoek gedaan gaan worden en er worden beelden gezocht. Mensen die (camera)beelden van de omgeving hebben, kunnen die doorgeven via politie.nl. Ook zoekt de politie mensen die iets opvallends gezien of gehoord hebben die dag of avond. Informatie doorgeven kan anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of via 0900-8844.

2019492546 JS