Politie Oost-Nederland houdt internationaal opererende woninginbrekers aan

Samenwerking op nationaal en internationaal niveau is essentieel als het gaat om de aanpak van mobiel banditisme, waarbij verdachten geen rekening houden met lands-, eenheids- of districtsgrenzen. Door samen te werken, kan de politie slagvaardiger optreden als het gaat om de bestrijding van internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting en zakkenrollerij. De aanhouding van de twee verdachten in de gemeente Dinkelland is een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking. Lees hier meer over mobiel banditisme.

2019488831 JR