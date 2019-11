Arrestaties leden inbrekersgroep Zeist

De recherche kwam de verdachten in de leeftijd van 17 t/m 32 jaar op het spoor door onderzoek gericht op enkele van de verdachten. Dit leverde informatie op die leidde tot de aanhoudings- en huiszoekingsactie van maandag 4 november. Het zestal wordt verdacht van het in wisselende samenstelling plegen van meerdere woninginbraken in het afgelopen jaar in Zeist en omgeving. Daarnaast zouden zij zich schuldig hebben gemaakt aan afpersing. De inbraakmethode om de huizen binnen te komen was divers.

Aansluitend aan de zes aanhoudingen volgden zoekingen in panden bij de Nijenheim, Couwenhoven, Prinses Marijkelaan en Ridderschapslaan in Zeist en aan de Weegbreestraat in Soest. Hierbij werden onder andere flinke hoeveelheden contant geld, sieraden, telefoons, laptops, televisies en andere elektronica aangetroffen. De inventarisatie van de goederen zal enige tijd in beslag nemen. De recherche hoopt zoveel mogelijk waardevolle goederen terug te kunnen brengen naar de rechtmatige eigenaren.

De zes verdachten zitten vast in verband met verhoor en het onderzoek.