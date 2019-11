Getuigen gezocht van een overval op een drogisterij

De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben over deze overval. Heeft u de man bijvoorbeeld zien wegrennen? Wellicht heeft u camerabeelden of via iemand anders informatie over de verdachte? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via 0900-8844 of het online tipformulier. Liever anoniem melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.