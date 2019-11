Man met zoutzuur overgoten

Rond 13.40 uur krijgt het operationeel centrum van de politie een melding dat iemand met zoutzuur was overgoten. Als agenten ter plaatse komen meldt zich direct een man bij hen dat hij zoutzuur in het gezicht van een medebewoner heeft gegooid. De agenten houden deze man aan en ontfermen zich over het slachtoffer. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en is na behandeling ontslagen. Hij heeft daarop aangifte gedaan op een politiebureau. Ter plaatse nam de politie een fles met het opschrift ‘zoutzuur’ in beslag.

De verdachte is in verzekering gesteld. De politie stelt een nader onderzoek in naar de omstandigheden van deze zware mishandeling.