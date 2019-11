Brandstichting en vermissing in Team West

Verder aandacht voor de volgende zaken in Team West:

Leiden | Steekincident Haarlemmerstraat

Op vrijdag 4 oktober rond 02.00 uur vond er tijdens het Leidens Ontzet een steekincident plaats op de Haarlemmerstraat in Leiden. Hierbij werd een 23-jarige man in zijn rug gestoken bij een vechtpartij. In Team West worden beelden van drie verdachten getoond die met dit incident te maken hebben.

Leiden | Zware mishandeling

Ook vond er tijdens het Leidens Ontzet een zware mishandeling plaats. Dit gebeurde op donderdagavond 3 oktober in het Gangetje ter hoogte van de Breestraat. Vier verdachten zijn aangehouden maar een verdachte wordt nog gezocht door de politie. In Team West worden camerabeelden getoond van deze man.

Voorburg | Straatroof

In de Van Wassenaerstraat in Voorburg liep op vrijdagavond 11 oktober een 60-jarige mevrouw. Plotseling werd haar tas hardhandig weggerukt door een passagier van een scooter. In Team West worden er camerabeelden van de verdachten getoond.

