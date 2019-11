Getuigen overval pizzeria gezocht

Rond 22.30 uur gingen drie mannen de pizzeria aan de Koningin Julianalaan binnen. Onder bedreiging van een steekwapen eisten zij geld van een medewerker. Met het buitgemaakte geld vluchtten zij vervolgens lopend in de richting van de McDonalds. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor. De recherche onderzoekt de overval.



Signalement verdachten



Man 1

Donker getint

Zwart gekleed en droeg gezichtsbedekking

Normaal postuur

Ongeveer 1.85 meter lang



Man 2

Donker getint

Wit vest met groen/rode figuren erop

Fors postuur

Ongeveer 1.75 meter lang

Circa 16 à 20 jaar oud



Man 3

Droeg zwarte Nike-schoenen



Getuigen

De recherche in Voorburg is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Koningin Julianalaan. Heeft u informatie voor de recherche? Meld dit dan telefonisch. Geef uw tips door via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.