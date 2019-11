Getuigen poging beroving gezocht

Rond 22.20 uur reed een 48-jarige vrouw in haar auto op de N451 net over de Amaliabrug (brug over de Gouwe) richting Den Haag. Plotseling reed een donkere auto haar klem. Een van de twee inzittenden van deze auto stapte vervolgens uit en begon met een voorwerp op de autoruit van de 48-jarige vrouw in te slaan. De vrouw reed vervolgens hard weg, waarbij zij het portier van de donkere auto flink beschadigde. De donkere auto achtervolgde de vrouw tot aan de verkeerslichten bij de afslag naar de A12 richting Den Haag. Bij de verkeerslichten begon de vrouw te toeteren om de aandacht te trekken van andere auto’s die daar stonden te wachten. Toen de verkeerslichten op groen gingen, sloeg de donkere auto linksaf richting Gouda-West Rotterdam, terwijl de vrouw de A12 op reed richting Den Haag.







Getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen van deze poging beroving en is specifiek op zoek naar personen die de vrouw bij de verkeerslichten hebben gezien. Heeft u meer informatie? Bel dan met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.