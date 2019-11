Twee nepwapens en een balletjespistool in beslag genomen

Een automobilist moest met zijn ogen knipperen toen hij een andere autobestuurder met een vuurwapen in zijn handen zag zitten. Daarop belde de ooggetuige de politie. Agenten klopten al snel aan op de deur van de auto- en wapenbezitter en troffen in de woning niet alleen een balletjespistool, maar ook twee nepwapens aan. Een 23-jarige jongen uit Hardinxveld heeft een proces verbaal gekregen. De wapens zijn in beslag genomen.

Zijn nepvuurwapens verboden?