Wie weet meer over de uit de hand gelopen verkeersruzie op Brouwersdijk?

Twee voetgangers kregen maandagavond omstreeks 22.00 uur de schrik van hun leven toen ze op een voetgangersoversteekplaats aan de Brouwersdijk in Dordrecht bijna van hun sokken werden gereden door een bestuurder van een grijze auto. Er volgde een woordenwisseling tussen de verkeersdeelnemers, maar dit liep al snel uit op een vechtpartij.

De bestuurder van de auto is vervolgens weer terug in het voertuig gestapt, en toen hij wegreed raakte hij een van de slachtoffer. Die liep daarbij een hersenschudding op. Omdat de ander bij de vechtpartij mogelijk ook klappen had gevangen, zijn beiden voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto is in zijn woning aangehouden . Het gaat om een 47-jarige Dordtenaar. We hebben echter het vermoeden dat er meer mensen betrokken zijn geweest bij de verkeersruzie. De politie is daarom op zoek naar meer info en/of beelden over het incident. Heb je info over de personen die betrokken zijn bij de ruzie of dit conflict zelf gefilmd? Of heb je andere informatie die relevant kan zijn voor ons onderzoek? Bel 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000.