Getuigen gezocht van zeer ernstige mishandeling op festival

Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd en wie, behalve het slachtoffer, bij dit incident betrokken waren. Maar er moeten mensen zijn die meer weten. Daarom zijn we dringend op zoek naar die getuigen of mensen die informatie hebben over de dader of daders. Dus was je daar en heb je gezien wat er gebeurde of misschien zelfs video-opnames gemaakt? Neem dan snel contact met ons op, je kunt een belangrijke getuige zijn. Bel de districtsrecherche in Eindhoven via 0900-8844 of vul het tipformulier in. Weet je meer, maar wil je liever je naam niet zeggen? Deel je informatie dan gegarandeerd anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Laat degene die dit op zijn geweten heeft er niet mee weg komen.