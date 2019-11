Vijf aanhoudingen na de wedstrijd VVV-Feyenoord

Venlo - Zondagmiddag werd in de Koel in Venlo de wedstrijd VVV-Venlo – Feyenoord gespeeld. Zowel tijdens als na de wedstrijd was het onrustig. Enkele bezoekers op de thuistribune zochten zowel tijdens de wedstrijd als na afloop de confrontatie met de Feyenoord aanhang. De mobiele eenheid is ingezet om te voorkomen dat de confrontatie kon plaatsvinden. De politie heeft vijf aanhoudingen verricht.